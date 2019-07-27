"Спартак" проиграл "Тамбову" в 3-м туре РПЛ

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"Спартак" проиграл "Тамбову" в 3-м туре РПЛ

В рамках 3-го тура РПЛ "Спартак" на выезде уступил "Тамбову".

Таким образом, "Тамбов" набрал первые очки в сезоне и расположился на 13-м месте. "Спартак" с 4 очками остался на 5-й позиции.

"Тамбов" - "Спартак" 2:0  

Голы: Гогуа, 29 - 1:0, Таказов, 69 - 2:0

"Тамбов": Шелия, Гогуа, Тетрашвили, Таказов, Ойеволе, Карасев, Кулик (Чернышов, 57), Килин (Маркелов, 76), Костюков (Муйива, 67), Чуперка, Аппаев.

"Спартак": Максименко, Рассказов (Ташаев, 82), Джикия, Айртон, Жиго, Гулиев (Ананидзе, 46), Бакаев, Фернандо, Зобнин, Луис Адриано, Понсе (Мирзов, 65).

Предупреждения: Гулиев (3), Таказов (53), Гогуа (54), Понсе (59), Жиго (69), Мирзов (82), Шелия (90).     

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