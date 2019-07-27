"Спартак" проиграл "Тамбову" в 3-м туре РПЛ
В рамках 3-го тура РПЛ "Спартак" на выезде уступил "Тамбову".
Таким образом, "Тамбов" набрал первые очки в сезоне и расположился на 13-м месте. "Спартак" с 4 очками остался на 5-й позиции.
"Тамбов" - "Спартак" 2:0
Голы: Гогуа, 29 - 1:0, Таказов, 69 - 2:0
"Тамбов": Шелия, Гогуа, Тетрашвили, Таказов, Ойеволе, Карасев, Кулик (Чернышов, 57), Килин (Маркелов, 76), Костюков (Муйива, 67), Чуперка, Аппаев.
"Спартак": Максименко, Рассказов (Ташаев, 82), Джикия, Айртон, Жиго, Гулиев (Ананидзе, 46), Бакаев, Фернандо, Зобнин, Луис Адриано, Понсе (Мирзов, 65).
Предупреждения: Гулиев (3), Таказов (53), Гогуа (54), Понсе (59), Жиго (69), Мирзов (82), Шелия (90).
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|3
|6
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|Рубин
|2
|4
|4
|Ростов
|2
|4
|5
|Спартак Москва
|2
|4
|6
|Арсенал Тула
|2
|4
|7
|Динамо Москва
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|2
|4
|9
|Краснодар
|2
|3
|10
|Уфа
|3
|3
|11
|Ахмат
|2
|3
|12
|Крылья Советов
|3
|3
|13
|ЦСКА Москва
|2
|3
|14
|Оренбург
|2
|0
|15
|Тамбов
|2
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|2
|0