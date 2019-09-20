"Спартак" проиграл "Уфе" в матче 10-го тура РПЛ

4 Теги спартак москвауфа

"Спартак" проиграл "Уфе" в матче 10-го тура РПЛ

"Спартак" проиграл в матче с "Уфой" в рамках 10-го тура РПЛ.

Единственный гол срезал в свои ворота Николай Рассказов.

"Уфа" - "Спартак" - 1:0 (1:0)

Гол: Рассказов, 13 - в свои ворота.

"Уфа": Беленов, Сухов, Табидзе, Пуцко, Никитин, Круговой, Емельянов (Голубев, 80), Карп, Фомин, Тилль (Вомбергар, 78), Кротов (Бизяк, 65).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Айртон, З.Бакаев, Зобнин, Гулиев (Крал, 58), Тил, Шюррле (Мельгарехо, 81), Понсе (Ларссон, 69).

Отметим, что это 4-е подряд поражение красно-белых. "Спартак" с 14 баллами занимает 7 место турнирной таблице чемпионата России. У "Уфы" 14 баллов и 6 позиция.

А еще: "Спартак" назвал причину отсутствия Джикии в заявке на матч с "Уфой"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кононов,как и обещал,отвечает победами!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Позор России. Пьянь, не высовывайся.

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Mutaloff
Mutaloff

Позор был день назад от Быков и Коней,а это типичная осечка лидера от аутсайдера,но я как житель Башкирии рад,что наша команда умеет показывать зубы топам!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Лидера? Спартак середняк, и так же как и Уфа, борется за 5-6-7 место в чемпионате.

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