"Спартак" проиграл "Уфе" в матче 10-го тура РПЛ
"Спартак" проиграл в матче с "Уфой" в рамках 10-го тура РПЛ.
Единственный гол срезал в свои ворота Николай Рассказов.
"Уфа" - "Спартак" - 1:0 (1:0)
Гол: Рассказов, 13 - в свои ворота.
"Уфа": Беленов, Сухов, Табидзе, Пуцко, Никитин, Круговой, Емельянов (Голубев, 80), Карп, Фомин, Тилль (Вомбергар, 78), Кротов (Бизяк, 65).
"Спартак": Максименко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Айртон, З.Бакаев, Зобнин, Гулиев (Крал, 58), Тил, Шюррле (Мельгарехо, 81), Понсе (Ларссон, 69).
Отметим, что это 4-е подряд поражение красно-белых. "Спартак" с 14 баллами занимает 7 место турнирной таблице чемпионата России. У "Уфы" 14 баллов и 6 позиция.
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|М
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|8
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|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4