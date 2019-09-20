"Спартак" проиграл "Уфе" в матче 10-го тура РПЛ

"Спартак" проиграл в матче с "Уфой" в рамках 10-го тура РПЛ.

Единственный гол срезал в свои ворота Николай Рассказов.

"Уфа" - "Спартак" - 1:0 (1:0)

Гол: Рассказов, 13 - в свои ворота.



"Уфа": Беленов, Сухов, Табидзе, Пуцко, Никитин, Круговой, Емельянов (Голубев, 80), Карп, Фомин, Тилль (Вомбергар, 78), Кротов (Бизяк, 65).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Айртон, З.Бакаев, Зобнин, Гулиев (Крал, 58), Тил, Шюррле (Мельгарехо, 81), Понсе (Ларссон, 69).

Отметим, что это 4-е подряд поражение красно-белых. "Спартак" с 14 баллами занимает 7 место турнирной таблице чемпионата России. У "Уфы" 14 баллов и 6 позиция.

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