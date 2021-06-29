"Спартак" проиграл в первом матче под руководством Витории

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"Спартак" проиграл в первом матче под руководством ВиторииФото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Московский "Спартак" проиграл в первом матче под руководством Руя Витории азербайджанскому клубу "Нефтчи".

"Спартак" – "Нефтчи" – 1:2 (1:2)

Голы: 9, Аласгаров - 0:1, 44, Игнатов - 1:1, 45, Соареш - 1:2.

"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Кутепов, Айртон, Тимофеев, Хендрикс, Глушенков, Игнатов, Мирзов, Мелкадзе.

"Нефтчи": Маммадов, Махмудов, Аласгаров, Колли, Кане, Лаваи, Соареш, Станкович, Бугрин, Мбодж, Челик.

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