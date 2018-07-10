"Спартак" проиграл в товарищеском матче, новичок команды забил в свои ворота

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"Спартак" проиграл в товарищеском матче, новичок команды забил в свои ворота

Московский "Спартак" в товарищеском матче проиграл хорватской "Риеке".

Стоит отметить, что в первом тайме гол в свои ворота забил защитник "красно-белых" Самюэль Жиго. В составе "Спартака" забитым мячом отметился полузащитник Артем Тимофеев.

"Риека" (Хорватия) - "Спартак" (Россия) - 3:1 (1:0)

Голы: Жиго, 36 - в свои ворота (1:0). Чолак, 67 (2:0). Чолак, 73 (3:0). Тимофеев, 87 (3:1).

"Спартак": Максименко, Ещенко (Миронов, 61), Мамин (Петкович, 61), Жиго (Лихачев, 61), Мельгарехо (Комбаров, 61), Ташаев (Роша, 61), Фернандо (Еременко, 61), Глушаков (Тимофеев, 61), Попов (Игнатов, 61), Промес (Ханни, 46), Луис Адриано (Зе Луиш, 61).

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