"Спартак" проиграл "Зениту" в матче РПЛ

1 Теги спартак москвазенит санкт-петербург

"Спартак" проиграл "Зениту" в матче РПЛ

В матче 8-го тура чемпионата России московский "Спартак" на своем поле уступил петербургскому "Зениту". В середине первого тайма после использования VAR был отменен гол хавбека спартаковцев Зелимхана Бакаева. Победу "Зениту" принес гол 36-летнего полузащитника Юрия Жиркова, забитый на 41-й минуте.

"Спартак" – "Зенит" - 0:1 (0:1)
Гол: Жирков, 41 - 0:1

"Спартак": Максименко, Айртон, Джикия, Рассказов, Жиго, Зобнин, Бакаев, Тил, Гулиев (Умяров, 74), Шюррле, Ларссон (Понсе, 64).

"Зенит": Лунев, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Ригони (Ерохин, 46), Оздоев, Барриос, Иванович, Дзюба, Азмун (Шатов, 76).

Не пропустите: Форвард "Спартака" перейдет в "Тамбов". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Надеюсь Зобнин уйдет из этой помойки

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Вильярреал" - "Реал": видеотрансляция матча 3-го тура Ла Лиги

"Вильярреал" - "Реал": видеотрансляция матча 3-го тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов