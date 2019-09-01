"Спартак" проиграл "Зениту" в матче РПЛ

В матче 8-го тура чемпионата России московский "Спартак" на своем поле уступил петербургскому "Зениту". В середине первого тайма после использования VAR был отменен гол хавбека спартаковцев Зелимхана Бакаева. Победу "Зениту" принес гол 36-летнего полузащитника Юрия Жиркова, забитый на 41-й минуте.

"Спартак" – "Зенит" - 0:1 (0:1)

Гол: Жирков, 41 - 0:1

"Спартак": Максименко, Айртон, Джикия, Рассказов, Жиго, Зобнин, Бакаев, Тил, Гулиев (Умяров, 74), Шюррле, Ларссон (Понсе, 64).

"Зенит": Лунев, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Ригони (Ерохин, 46), Оздоев, Барриос, Иванович, Дзюба, Азмун (Шатов, 76).

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