"Спартак" проигрывает гонку за Пашалича испанскому клубу

Московский "Спартак" проигрывает гонку за полузащитника лондонского "Челси" Марио Пашалича севильскому "Бетису".

Как информирует Estadio Deportivo, 22-летний хавбек отдал предпочтение переезду в столицу России возможность поиграть в испанской Ла Лиге. Теперь, получив согласие от хорвата на переход, "Бетис" намерен договориться с "Челси" о годичной аренде игрока с последующим правом выкупа.

Напомним, сразу семь игроков "Краснодара" могут пропустить матч против "Спартака". | soccernews.ru