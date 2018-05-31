"Спартак" произвел грандиозные изменения в тренерском штабе

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"Спартак" произвел грандиозные изменения в тренерском штабе

Московский "Спартак" расстался сразу с четырьмя тренерами, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство "красно-белых" приняло решение расставаться с Романом Пилипчуком, Аттилой Мальфатти, Хавьером Нойя и Джорджо Д’Урбано.

В ближайшее время "Спартак" пополнится двумя испанскими специалистами Раулем Рианчо и Висенте Гомесом. Стоит отметить, что оба тренера ранее работали в киевском "Динамо". Последним местом работы Рианчо была сборная Украины.

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