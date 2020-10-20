"Спартак" прокомментировал 38-ю годовщину трагедии в "Лужниках"
Московский "Спартак" почтил память болельщиков, погибших 38 лет назад в давке на "Лужниках".
Трагедия произошла 20 октября 1982 года в конце матча Кубка УЕФА между "красно-белыми" и голландским "Харлемом".
Когда зрители уже покидали трибуны, спартаковцы забили гол, что привело к нарушению порядка движения людей и переросло в давку. В результате инцидента погибли 66 человек.
"20.10.82. Числа, пропитанные болью и слезами. Числа скорби. Мы помним», - говорится в публикации "Спартака" в твиттере.
20.10.82.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2020
Числа, пропитанные болью и слезами. Числа скорби.
Мы помним. pic.twitter.com/wsvRnLYBCH
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