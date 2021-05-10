"Спартак" прокомментировал нападение на Фетисова

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин прокомментировал ситуацию с нападением на медиадиректора клуба Антона Фетисова.

– Да, вчера вечером действительно произошло нападение. Могу сказать, что детали выясняются. Сейчас открыто уголовное дело. Связано это с профессиональной деятельностью или нет, пока не могу сказать. Как я уже сказал, детали выясняются.

Антон чувствует себя стабильно, мы на связи, периодически общаемся. К сожалению, ему нельзя много разговаривать. Естественно, мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Пока это все, что я могу сказать.

– Где это произошло?

– Не могу говорить. Детали пока выясняются.

– Улица, заведение, возле дома?

– На улице, насколько мне известно. Вчера вечером, да. Мы общались сегодня в течение дня. Я ему один раз позвонил даже. Положительный разговор был, чувствует он себя стабильно. Пока так. Если будут какие-то подробности, то...

– Здоровью ничего не угрожает?

– Надеемся, что нет.

– Известно, сколько было нападавших?

– Выясняем. Есть структуры, они работают. Так что так, – сказал Кулемин.

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