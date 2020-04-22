"Спартак" прокомментировал решение "Барселоны" продать права на переименование стадиона.

Напомним, сине-гранатовые продадут права на переименование "Камп-Ноу" на один сезон впервые в своей истории. Все вырученные деньги пойдут на борьбу с коронавирусом.

️ Sad to hear the legendary Camp Nou will change its name for the first time in @FCBarcelona's history.



We'll always remember our last visit to Catalonia back in 2012 when Rômulo scored .



What a moment it was #FCSM ⚪ pic.twitter.com/VcH7AAc7oO — S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_eng) April 21, 2020

"Грустно слышать, что легендарный "Камп Ноу" сменит свое название впервые в истории "Барселоны".

Мы навсегда запомним наш последний визит в Каталонию в 2012 году, когда гол забил Ромуло. Какой был момент!" - сообщается в твиттере красно-белых.

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