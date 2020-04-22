"Спартак" прокомментировал решение "Барселоны" продать права на переименование стадиона
"Спартак" прокомментировал решение "Барселоны" продать права на переименование стадиона.
Напомним, сине-гранатовые продадут права на переименование "Камп-Ноу" на один сезон впервые в своей истории. Все вырученные деньги пойдут на борьбу с коронавирусом.
️ Sad to hear the legendary Camp Nou will change its name for the first time in @FCBarcelona's history.— S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_eng) April 21, 2020
We'll always remember our last visit to Catalonia back in 2012 when Rômulo scored .
What a moment it was #FCSM ⚪ pic.twitter.com/VcH7AAc7oO
"Грустно слышать, что легендарный "Камп Ноу" сменит свое название впервые в истории "Барселоны".
Мы навсегда запомним наш последний визит в Каталонию в 2012 году, когда гол забил Ромуло. Какой был момент!" - сообщается в твиттере красно-белых.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14