"Спартак" прокомментировал слухи, что Крал близок к переходу в "Вест Хэм"

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"Спартак" прокомментировал слухи, что Крал близок к переходу в "Вест Хэм" Фото инстаграм Алекса Крала

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов отреагировал на слухи касательно ухода хавбека Алекса Крала.

Ранее появилась информация, что "Вест Хэм" практически оформил трансфер футболиста.

"Это неправда", - заявил Фетисов.

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" оценивает Крала в 23 миллиона евро.

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