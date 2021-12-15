"Спартак" прокомментировал увольнение Руя Витории

Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Московский "Спартак" дал свое объяснение увольнению португальского специалиста Руя Витории с поста главного тренера команды.

"Красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России.

Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу "Спартаку", – говорится в официальном заявлении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что возглавить "Спартак" должен 49-летний итальянский специалист Паоло Ваноли, экс-ассистент Антонио Конте.

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