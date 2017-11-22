"Спартак" прописал в новом контракте Джикии крупную сумму отступных

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"Спартак" прописал в новом контракте Джикии крупную сумму отступных

Московский "Спартак" прописал в новом контракте защитника Георгия Джикии крупную сумму отступных.

Как сообщают российские СМИ, клаусула, согласно договору, выросла с 8 до 30 миллионов евро. Зарплата футболиста составит порядка 1,4 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Джикия заключил с "красно-белыми" соглашение до лета 2022 года.

Не пропустите: Джикия прокомментировал продление контракта со "Спартаком". | http://soccernews.ru

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