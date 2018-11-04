"Спартак" пропустил 600-й гол в матче с "Уралом"

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"Спартак" пропустил 600-й гол в матче с "Уралом"

"Спартак"​ пропустил 600-й гол в премьер-лиге. Забил в ворота "красно-белых" полузащитник "Урала" Николай Димитров. 

Напомним, матч "Спартак" - "Урал" проходит на "Открытие Арене".

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