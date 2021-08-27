"Спартак" просит Тедеско снова возглавить команду
Фото твиттер "Спартака"
Бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско может вернуться в московский клуб, утверждает "Чемпионат".
По информации источника, представители "красно-белых" уже обсуждали с немцем его возвращение на пост главного тренера.
Напомним, что Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019-го по май 2021-го года, а затем покинул команду, отказавшись продлевать контракт.
Новым тренером москвичей стал португалец Руй Витория, при котором они проиграли пять из восьми официальных матчей этого сезона.
Не пропустите: Зарема высказалась о возможном увольнении Витории из "Спартака". | http://soccernews.ru
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