"Спартак" проведет переговоры по хорвату Катичу

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"Спартак" проведет переговоры по хорвату КатичуСегодня московский "Спартак" проведет переговоры по защитнику хорватского "Славен Белупо" Николе Катичу, информирует Daily Mail.

Так, по сведениям источника, "красно-белые" обсудят условия возможного личного контракта 21-летнего бека с его агентом Младеном Клискиничом

Также на игрока претендует шотландский "Рейнджерс".

Напомним, другой агент Катича прокомментировал ситуацию с возможным переходом своего клиента в "Спартак". | soccernews.ru

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