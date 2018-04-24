"Спартак" провёл 800-й матч в чемпионате России

Матч 27-го тура РФПЛ против "Ахмата" стал юбилейным для "Спартака".

Эта игра для "красно-белых" - 800-я в чемпионате России. Столичная команда третьей сумела достичь этой отметки. Ранее такое количество поединков провели ЦСКА и "Локомотив".

Не пропустите: Каррера избежит увольнения из "Спартака" только при одном условии. | http://soccernews.ru