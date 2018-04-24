"Спартак" провёл 800-й матч в чемпионате России

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"Спартак" провёл 800-й матч в чемпионате России

Матч 27-го тура РФПЛ против "Ахмата" стал юбилейным для "Спартака".

Эта игра для "красно-белых" - 800-я в чемпионате России. Столичная команда третьей сумела достичь этой отметки. Ранее такое количество поединков провели ЦСКА и "Локомотив".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 ЦСКА Москва 27 51
3 Спартак Москва 27 50
4 Зенит Санкт-Петербург 27 49
5 Краснодар 27 47
6 Урал 27 36
7 Уфа 27 36
8 Арсенал Тула 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Динамо Москва 27 33
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 27 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
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