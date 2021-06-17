"Спартак" провел первую тренировку под руководством Витории

Фото: инстаграм Витории

Новый наставник "Спартака" Руй Витория приступил к своим обязанностям.

Сегодня, 17 июня, команда провела первую тренировку под руководством португальского тренера.

Пресс-служба "Спартака" в твиттере поделилась видео с тренировки.

Напомним, что Витория пришел в клуб вместо Доменико Тедеско. Его контракт с клубом действует два года.

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