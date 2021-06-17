"Спартак" провел первую тренировку под руководством Витории
Фото: инстаграм Витории
Новый наставник "Спартака" Руй Витория приступил к своим обязанностям.
Сегодня, 17 июня, команда провела первую тренировку под руководством португальского тренера.
Пресс-служба "Спартака" в твиттере поделилась видео с тренировки.
Первая тренировка для Руя Витории ✅#КрасноБелыеСборы ⚪ pic.twitter.com/DitYZc0ysN— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 17, 2021
Напомним, что Витория пришел в клуб вместо Доменико Тедеско. Его контракт с клубом действует два года.
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