"Спартак" провёл презентацию Газизова в качестве генерального директора

Теги спартак москвауфашамиль газизовлеонид федун

"Спартак" провёл презентацию Газизова в качестве генерального директора

Шамиль Газизов представлен в качестве генерального директора московского "Спартака".

Презентацию нового функционера провёл лично владелец столичного клуба Леонид Федун.

Напомним, что "красно-белые" переманили менеджера из "Уфы".

Газизов сменил на посту гендиректора "Спартака" Томаса Цорна.

Не пропустите: Газизов рассказал, что нужно "Спартаку" для борьбы за чемпионство. | http://soccernews.ru
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