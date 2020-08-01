"Спартак" провёл презентацию новой формы

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"Спартак" провёл презентацию новой формы

Московский "Спартак" презентовал игровую форму команды на сезон 2020/21.

В домашних матчах столичный коллектив будет выходить на поле в красном комплекте, в гостевых - в белом.

Что касается новых деталей экипировки, то на ней появятся чёрные элементы, навеянные чемпионским сезоном, и ромбовидный принт, подчёркивающий яркую, как бриллиант, историю клуба.

Технический спонсор "Спартака" - компания Nike.

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