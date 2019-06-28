"Спартак" провел тренировку и показал ее глазами Ханни

"Спартак" продолжает подготовку к следующему сезону и проводит сбор в Австрии.

Очередную тренировку московский клуб показал от первого лица глазами алжирского полузащитника Софиана Ханни.

28-летний Ханни перешел в "Спартак" в январе 2018 года из "Андерлехта" за восемь миллионов евро. В минувшем сезоне хавбек провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Понсе рассказал, почему перешел в "Спартак". | http://soccernews.ru