"Спартак" провел тренировку на поле впервые за два месяца

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"Спартак" провел тренировку на поле впервые за два месяца

Пресс-служба "Спартака" рассказала о том, что игроки красно-белых впервые за два месяца участвовали в двух тренировках на поле.

Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавиурса.

Тренировками команды руководил специалист по физподготовке Владимир Чепзанович, так как главный тренер красно-белых Доменико Тедеско и его ассистенты находятся на обязательном карантине.

Отметим, что все игроки "Спартака" несколько раз измеряют температуру.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. 

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