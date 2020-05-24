"Спартак" провел тренировку на поле впервые за два месяца

Пресс-служба "Спартака" рассказала о том, что игроки красно-белых впервые за два месяца участвовали в двух тренировках на поле.

Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавиурса.

Тренировками команды руководил специалист по физподготовке Владимир Чепзанович, так как главный тренер красно-белых Доменико Тедеско и его ассистенты находятся на обязательном карантине.

Отметим, что все игроки "Спартака" несколько раз измеряют температуру.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.

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