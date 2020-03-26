"Спартак" провёл тренировку на своём стадионе, несмотря на коронавирус
Московский "Спартак" провел тренировку на своем стадионе, несмотря на пандемию коронавируса.
Отметим, что в Москве 397 человек заразились Covid-19.
Игроки красно-белых сегодня, 26 марта, вышли из самоизоляции и провели тренировку на "Открытие Арена", которая длилась три часа. Сам стадион при этом был закрыт для посещения частными лицами.
РПЛ приостановлена до 10 апреля. Большая часть клубов находится на карантине и тренируется дома.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20