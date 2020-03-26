"Спартак" провёл тренировку на своём стадионе, несмотря на коронавирус

Теги спартак москва

"Спартак" провёл тренировку на своём стадионе, несмотря на коронавирус

Московский "Спартак" провел тренировку на своем стадионе, несмотря на пандемию коронавируса.

Отметим, что в Москве 397 человек заразились Covid-19.

Игроки красно-белых сегодня, 26 марта, вышли из самоизоляции и провели тренировку на "Открытие Арена", которая длилась три часа. Сам стадион при этом был закрыт для посещения частными лицами.

РПЛ приостановлена до 10 апреля. Большая часть клубов находится на карантине и тренируется дома.

Не пропустите: Экс-президент "Локомотива" раскритиковал работу Семака в "Зените"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

The National: ФИФА обязует клубы продлить истекающие контракты с игроками и тренерами

The National: ФИФА обязует клубы продлить истекающие контракты с игроками и тренерами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов