"Спартак" провёл тренировку на своём стадионе, несмотря на коронавирус

Московский "Спартак" провел тренировку на своем стадионе, несмотря на пандемию коронавируса.



Отметим, что в Москве 397 человек заразились Covid-19.



Игроки красно-белых сегодня, 26 марта, вышли из самоизоляции и провели тренировку на "Открытие Арена", которая длилась три часа. Сам стадион при этом был закрыт для посещения частными лицами.



РПЛ приостановлена до 10 апреля. Большая часть клубов находится на карантине и тренируется дома.

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