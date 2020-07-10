"Спартак" провел тренировку в Адлере перед матчем с "Сочи"

"Спартак" провел тренировку в Адлере перед матчем 28-го тура РПЛ с "Сочи".

⚪️ Предматчевая тренировка «Спартака» в Адлере

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Завтра красно-белые на стадионе «Фишт» сыграют против «Сочи». Встреча начнется в 20:30.

⠀#Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/eYJTJZJceL — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 10, 2020

Встреча запланирована на 11 июля. Начало игры - 20:30 (мск).

"Красно-белые" занимались на базе, построенной перед ЧМ-2018. Сообщается, что занятие прошло при температуре около 30 градусов тепла.

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