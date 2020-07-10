"Спартак" провел тренировку в Адлере перед матчем с "Сочи"

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"Спартак" провел тренировку в Адлере перед матчем с "Сочи"

"Спартак" провел тренировку в Адлере перед матчем 28-го тура РПЛ с "Сочи".

Встреча запланирована на 11 июля. Начало игры - 20:30 (мск).

"Красно-белые" занимались на базе, построенной перед ЧМ-2018. Сообщается, что занятие прошло при температуре около 30 градусов тепла.

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