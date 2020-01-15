"Спартак" проверил своих футболистов на выносливость

"Спартак", находящийся на сборе в ОАЭ, провел для игроков тест на выносливость.

Сначала футболистам необходимо было по очереди бежать на беговой дорожке. При этом у них брали кровь, чтобы определить уровень лактата в крови. После чего, они отправлялись в другие залы, где определяли их силовые возможности и мобильность.

Сообщается, что лучшие показатели у 35-летнего защитника Андрея Ещенко.

После 19 туров "Спартак" идет в РПЛ на десятом месте, имея в активе 22 очка.

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