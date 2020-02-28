"Спартак" проводит открытую тренировку в Тушино перед матчем с "Динамо"

"Спартак" перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Динамо" проводит открытую тренировку в Тушино. Об этом сообщает Sport24.

Голкипер команды Александр Селихов продолжает заниматься по индивидуальной программе, полузащитник Андре Шюррле пропускает тренировку из-за травмы.

Матч "Динамо" - "Спартак" состоится завтра, 29 февраля. Начало - в 16:30.

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