"Спартак" проявляет интерес к хавбеку "Интернасьонала"

Московский "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику бразильского "Интернасьоналя" Родриго Доурадо, информирует radiohinca.

По сведениям источника, представители "красно-белых" намерены воочию просмотреть игру 23-летнего хавбека в одном из ближайших матчей его команды. Ожидается, что бразильский клуб будет вполне готов расстаться с игроком из-за имеющихся у него финансовых проблем.

В стартовавшем сезоне Доурадо сыграл в 5 матчах за "Интернасьонал", результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Спартак" может подписать возрастного вратаря. | soccernews.ru