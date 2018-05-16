"Спартак" проявляет интерес к хавбеку "Интернасьонала"

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"Спартак" проявляет интерес к хавбеку "Интернасьонала"Московский "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику бразильского "Интернасьоналя" Родриго Доурадо, информирует radiohinca.

По сведениям источника, представители "красно-белых" намерены воочию просмотреть игру 23-летнего хавбека в одном из ближайших матчей его команды. Ожидается, что бразильский клуб будет вполне готов расстаться с игроком из-за имеющихся у него финансовых проблем.

В стартовавшем сезоне Доурадо сыграл в 5 матчах за "Интернасьонал", результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Спартак" может подписать возрастного вратаря. | soccernews.ru

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