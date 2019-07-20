"Спартак" пытается купить бразильского полузащитника

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"Спартак" пытается купить бразильского полузащитника

Московский "Спартак" работает над трансфером полузащитника "Васко да Гамы" Лукаса Сантоса.

Сообщается, что "красно-белые" уже предложили за 20-летнего футболиста 7 миллионов евро.

Также бразилец входит в шорт-лист другого столичного клуба - ЦСКА.

Примечательно, что Transfermarkt оценивает Сантоса всего в 50 тысяч евро.

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