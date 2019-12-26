"Спартак" пытается продать Аиртона

Московский "Спартак" может расстаться с основным левым защитником Аиртоном, сообщает Torcedores.

По информации источника, "красно-белые" уже предлагали услуги своего игрока "Фламенго".

"Спартак" купил Аиртона год назад у "Флуминенсе" за 7 миллионов евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

22-летний бразилец провёл за "народную команду" 37 матчей и сделал 4 ассиста.

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