"Спартак" пытается продать Аиртона
Московский "Спартак" может расстаться с основным левым защитником Аиртоном, сообщает Torcedores.
По информации источника, "красно-белые" уже предлагали услуги своего игрока "Фламенго".
"Спартак" купил Аиртона год назад у "Флуминенсе" за 7 миллионов евро, заключив с ним контракт до 2024 года.
22-летний бразилец провёл за "народную команду" 37 матчей и сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20