"Спартак" пытался перебить предложение "Краснодара" по де Вильене

Новичок "Краснодара" Тонни Триндаде де Вильена мог оказаться в другом российском клубе.

"Спартак" на заключительной стадии переговоров между "Фейеноордом" и "Краснодаром" готов был перебить предложение "быков". Агенты предлагали игрока ещё и "Динамо". На самом деле посредники просто хотели устроить аукцион среди российских клубов, как это часто бывало ранее, в сытые годы нашего футбола. Но история, какая возникла с тем же Жиго, не повторилась", - рассказал журналист и инсайдер Нобель Арустамян.

Также он добавил, что "Краснодар" заплатил за голландского хавбека 7,2 миллиона евро, а не 9, как сообщалось ранее.

24-летний де Вильена является воспитанником "Фейеноорда", в составе роттердамской команды он провёл 258 матчей, забил 41 гол и сделал 29 ассистов.

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