"Спартак" пытался переманить ключевого игрока "Локомотива"

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"Спартак" пытался переманить ключевого игрока "Локомотива"

"Спартак" работал над трансфером полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, сообщают российские СМИ.

С 22-летним футболистом контактировал генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн. Он предлагал ключевому хавбеку "железнодорожников" выгодные условия личного контракта, однако тот ответил отказом.

В итоге игрок заключил новое соглашение с "Локомотивом", которое рассчитано до лета 2023 года.

Баринов - воспитанник московских "паравозов", за основную команду дебютировал в 2015 году, всего в его активе 74 матча, 3 гола и 4 ассиста.

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