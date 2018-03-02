"Спартак" пытался подписать двух игроков основы ЦСКА

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"Спартак" пытался подписать двух игроков основы ЦСКАГлавный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, кем бы хотел усилить состав своей команды.

По словам наставника, он бы хотел видеть в "Спаратке" футболистов ЦСКА Марио Фернандеса и Александра Головина. 

"Российская Премьер-лига очень ценна и качественна. Это понимаешь сразу.

Выделю полузащитников Фернандеса и Головина, правого защитника и полузащитника ЦСКА. Сам пытался их подписать, но это невозможно", - отметил он.

Читайте: Каррера поссорился с двумя игроками "Спартака"  | http://soccernews.ru

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