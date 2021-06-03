"Спартак" пытался подписать экс-хавбека "Локомотива"

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"Спартак" пытался подписать экс-хавбека "Локомотива"

Фото инстаграм Жоау Мариу

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу мог снова поиграть в РПЛ, пишет Record.

По сведениям издания, "Спартак" проявлял интерес к 28-летнему футболисту, однако до конкретных переговоров дело не дошло.

Португальский хавбек принял решение выступать за "Спортинг". Ожидается, что "львы" выкупят его трансфер у "Интера".

Напомним, что Мариу выступал за "Локо" в сезоне 2019/20 на правах аренды.

Не пропустите: "Вест Хэм" определился с размером предложения по хавбеку "Спартака" Кралу. | http://soccernews.ru
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