"Спартак" пытался подписать экс-хавбека "Локомотива"
Фото инстаграм Жоау Мариу
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу мог снова поиграть в РПЛ, пишет Record.
По сведениям издания, "Спартак" проявлял интерес к 28-летнему футболисту, однако до конкретных переговоров дело не дошло.
Португальский хавбек принял решение выступать за "Спортинг". Ожидается, что "львы" выкупят его трансфер у "Интера".
Напомним, что Мариу выступал за "Локо" в сезоне 2019/20 на правах аренды.
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|Морейренсе ФК
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|Пасуш де Феррейра
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