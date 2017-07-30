"Спартак" пытался приобрести Мангаля

"Спартак" сделал предложение защитнику "Манчестер Сити" Эльякиму Мангаля.

Как сообщает The Telegraph, футболист отказался от перехода в российский клуб. Сообщается, что Мангаля входит в список игроков, которых "Сити" собирается продать в это трансферное окно, чтобы соблюдать финансовый фэйр-плей.

В прошлом сезоне Мангаля играл в аренде за "Валенсию", где он провел 33 поединка и забил 2 гола.

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