"Спартак" раскритиковал сборную России из-за травмы Соболева
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов подверг критике тренерский штаб сборной России, который вызвал в национальную команду травмированного нападающего "красно-белых" Александра Соболева.
"Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом. Мы направляли в штаб МРТ игрока. Александр сам жаловался на периодические боли, но, как ответственный человек, все равно поехал в расположение основной команды.
Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьезной опасности здоровье нашего игрока. В настоящее время Александр проходит дополнительные обследования. О его готовности сыграть в ближайшем матче говорить преждевременно", – приводит слова Газизова "Чемпионат".
В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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