"Спартак" рассказал о динамике восстановления Джикии

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"Спартак" рассказал о динамике восстановления Джикии

Московский "Спартак" на своём официальном сайте опубликовал заявление о динамике восстановления защитника Георгия Джикии.

"Георгий Джикия прошёл плановый осмотр в римской клинике "Вилла Стюарт" у оперировавшего его профессора Пьер-Паоло Мариани. Обследование показало хорошую динамику восстановления. Кроме того, согласован дальнейший план реабилитации защитника" - говорится в релизе "красно-белых".

Напомним, что 24-летний Джикия восстанавливается после тяжёлой травмы колена, из-за которой он пропустит остаток сезона и, скорее всего, ЧМ-2018.

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