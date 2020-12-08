"Спартак" объявил о назначении нового руководителя клуба

Как сообщалось ранее, сегодня "Спартак" официально покинул генеральный директор Шамиль Газизов. Стало известно к каким перестановкам привело это решение совета директоров.



По сообщению на официальном сайте москвичей, руководство "Спартаком" возложено на управляющего директора Евгения Мележикова.

Его основные задачи - повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.

Спортивным блоком, формированием трансферной стратегии и построением вертикали взаимодействия команд "Спартака" всех возрастов будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.



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