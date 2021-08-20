"Спартак" рассказал о восстановлении Селихова после перелома пальца

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"Спартак" рассказал о восстановлении Селихова после перелома пальца

Фото твиттер "Спартака"

Пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что вратарь команды Александр Селихов приступил к работе с мячом.

"Ждём возвращения в общую группу", - говорится в публикации "красно-белых" в твиттере с фотографиями голкипера с тренировки.

О серьёзной травме 27-летнего футболиста стало известно в середине июля. У него диагностировали сложный перелом пальца руки.

Ожидается, что Селихов будет восстанавливаться около трёх месяцев.

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