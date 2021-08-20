"Спартак" рассказал о восстановлении Селихова после перелома пальца
Фото твиттер "Спартака"
Пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что вратарь команды Александр Селихов приступил к работе с мячом.
"Ждём возвращения в общую группу", - говорится в публикации "красно-белых" в твиттере с фотографиями голкипера с тренировки.
Александр Селихов уже приступил к работе с мячом— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 20, 2021
Ждём возвращения в общую группу pic.twitter.com/et01g4pbu3
О серьёзной травме 27-летнего футболиста стало известно в середине июля. У него диагностировали сложный перелом пальца руки.
Ожидается, что Селихов будет восстанавливаться около трёх месяцев.
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