"Спартак" рассказал о восстановлении Селихова после перелома пальца

Фото твиттер "Спартака"

Пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что вратарь команды Александр Селихов приступил к работе с мячом.

"Ждём возвращения в общую группу", - говорится в публикации "красно-белых" в твиттере с фотографиями голкипера с тренировки.

Александр Селихов уже приступил к работе с мячом



Ждём возвращения в общую группу pic.twitter.com/et01g4pbu3 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 20, 2021

О серьёзной травме 27-летнего футболиста стало известно в середине июля. У него диагностировали сложный перелом пальца руки.

Ожидается, что Селихов будет восстанавливаться около трёх месяцев.

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