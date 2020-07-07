"Спартак" рассматривает двух кандидатов на замену Цорну

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"Спартак" рассматривает двух кандидатов на замену Цорну

Московский "Спартак" приступил к поиску нового генерального директора, который заменит на этом посту уволенного сегодня Томаса Цорна.

На данный момент известно о двух кандидатах в шорт-листе "красно-белых" - это бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев и действующий гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.

По информации "Чемпионата", клуб собирается назначить нового генерального директора до 15 июля.

В текущем розыгрыше РПЛ "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице и рискует не попасть в еврокубки.

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