"Спартак" рассматривает кандидатуры троих российских тренеров

2 Теги спартак москвалеонид слуцкийстанислав черчесовкурбан бердыев

"Спартак" рассматривает кандидатуры троих российских тренеров
"Спартак" намерен расстаться с главным тренером Массимо Каррерой, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, в сферу интересов московского клуба входят три российских специалиста: Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий ("Витесс") и Курбан Бердыев ("Рубин").

Также "красно-белые" интересуются Леонарду Жардимом (экс - "Монако"), Бренданом Роджерсом ("Селтик") и неким немецким специалистом.

Не пропустите: Экс-тренер "Ливерпуля" может возглавить "Спартак". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Виктор В

Только не Бердыев! А Каррере давно пора в Бергамо, пусть тренирует команду 3-ей лиги Италии.!

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Виктор

НА ХРЕН НИКТО НЕ НУЖЕН! ТЕМ БОЛЕЕ бердыйка! оно НИЧЕГО В СВОЁМ рубине НЕ ПОКАЗАЛО!!! ТОЛЬКО НАШ КАРЕРРА!!! ПРОСТО, НУЖНО РАЗОГНАТЬ ТОРМОЗОВ-СТАРИКАНОВ!!!

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