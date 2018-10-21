"Спартак" рассматривает кандидатуры троих российских тренеров



"Спартак" намерен расстаться с главным тренером Массимо Каррерой, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, в сферу интересов московского клуба входят три российских специалиста: Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий ("Витесс") и Курбан Бердыев ("Рубин").

Также "красно-белые" интересуются Леонарду Жардимом (экс - "Монако"), Бренданом Роджерсом ("Селтик") и неким немецким специалистом.

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