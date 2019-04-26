"Спартак" рассматривает Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба

Теги спартак москвавадим васильевмонако

"Спартак" рассматривает Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба

"Спартак" хочет видеть Вадима Васильева в качестве спортивного директора клуба. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, красно-белые уже сделали предложение бизнесмену. Сейчас Васильев обдумывает эту идею. Многое в этом вопросе будет зависеть от обсуждаемых полномочий.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, "Спартак" на своем сайте объявил о том, что клуб покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

Васильев на протяжении 5 лет работал в "Монако" на должности спортивного директора, вице-президента и генерального директора. Зимой этого года стало известно, что бизнесмен ушел из клуба.

"Спартак" располагается на 5 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 39 баллов.

А еще: Известные российские спортивные руководители высказались о работе в "Спартаке"| http://soccernews.ru

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