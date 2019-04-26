"Спартак" рассматривает Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба
"Спартак" хочет видеть Вадима Васильева в качестве спортивного директора клуба. Об этом сообщает "Чемпионат".
По данным источника, красно-белые уже сделали предложение бизнесмену. Сейчас Васильев обдумывает эту идею. Многое в этом вопросе будет зависеть от обсуждаемых полномочий.
Напомним, что сегодня, 26 апреля, "Спартак" на своем сайте объявил о том, что клуб покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Васильев на протяжении 5 лет работал в "Монако" на должности спортивного директора, вице-президента и генерального директора. Зимой этого года стало известно, что бизнесмен ушел из клуба.
"Спартак" располагается на 5 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 39 баллов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|25
|54
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|ЦСКА Москва
|25
|44
|4
|Краснодар
|25
|43
|5
|Спартак Москва
|25
|39
|6
|Арсенал Тула
|25
|38
|7
|Оренбург
|25
|35
|8
|Ростов
|25
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Урал
|25
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|25
|28
|13
|Крылья Советов
|25
|27
|14
|Уфа
|25
|22
|15
|Анжи
|25
|19
|16
|Енисей Красноярск
|25
|16