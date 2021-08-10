"Спартак" рассматривает вариант с продаже Понсе

Фото: фан-инстаграм Понсе

Форвард "Спартака" Эсекиэль Понсе может уйти из клуба.

Как сообщает Score.fr, московский клуб вынужден будет продать его и еще нескольких игроков, если не сможет пробиться в групповую стадию Лиги Чемпионов.

Отмечается, что в услугах 24-летнего аргентинца заинтересованы "Ланс" и "Селтик".

В прошлом сезоне РПЛ Понсе провел 25 игр, в которых забил 9 голов.

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