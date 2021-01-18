"Спартак" расстался с двумя игроками

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"Спартак" расстался с двумя игроками

Игроки "Спартака" - защитник Максим Сазонов и полузащитник Владислав Васильев покинули клуб, сообщает пресс-служба "красно-белых".

Стороны досрочно расторгли соглашения по обоюдному согласию. Оба футболиста получили статус свободных агентом и могут перейти в другие клубы бесплатно.

20-летний Сазонов является воспитанником "Спартака". Он провел 21 матч за "Спартак-2".

21-летний Васильев перешел в "Спартак" из смоленского "Днепра" в январе 2019 года. В составе "Спартака-2" он принял участие в 28 поединках.

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