"Спартак" расстался с двумя игроками
Игроки "Спартака" - защитник Максим Сазонов и полузащитник Владислав Васильев покинули клуб, сообщает пресс-служба "красно-белых".
Стороны досрочно расторгли соглашения по обоюдному согласию. Оба футболиста получили статус свободных агентом и могут перейти в другие клубы бесплатно.
20-летний Сазонов является воспитанником "Спартака". Он провел 21 матч за "Спартак-2".
21-летний Васильев перешел в "Спартак" из смоленского "Днепра" в январе 2019 года. В составе "Спартака-2" он принял участие в 28 поединках.
Не пропустите: Новичок "Спартака" Хендрикс спел приветственную песню. | http://soccernews.ru
главное
-
Федун отреагировал на идею об изменении формата РПЛ
-
Формат чемпионата России может быть изменен: предложены 2 варианта проведения турнира
-
"Ювентус" не готов к чемпионству? Пирло проваливает тактическую дуэль Конте, "Интер" возвращается на лидирующие позиции
-
"Интер" планирует сменить название и логотип клуба
-
Игрок "Атлетика" рассказал, за что его ударил Месси
Лента новостей
-
В ПСЖ рассказали о контрактах Неймара и Мбаппе
-
"Спартак" расстался с двумя игроками
-
Озил высказался о предстоящем переходе в "Фенербахче"
-
В "Зените" прокомментировали идею с изменением формата РПЛ
-
"Крылья Советов" подписали форварда из чемпионата Украины
-
Сборная Польши уволила главного тренера, который вывел команду на Евро-2020
-
"Челси" отдал Дринкуотера в аренду турецкому клубу
-
Российская бывшая жена Луиса Адриано высказалась о разводе с бразильцем
-
ФИФА огласил вердикт по апелляции защитника "Атлетико" Триппьера
-
В "Аяксе" отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Промесу
-
"Милан" нацелился на хавбека "Порту"
-
Федун отреагировал на идею об изменении формата РПЛ
-
"Талант подставить сразу всех": Уткин высказался о коронавирусе у Дзюбы
-
Юрген Клопп назвал главную задачу "Ливерпуля" на сезон
-
3
Решение по Месси будет принято по вторник
-
Формат чемпионата России может быть изменен: предложены 2 варианта проведения турнира
-
"Ювентус" не готов к чемпионству? Пирло проваливает тактическую дуэль Конте, "Интер" возвращается на лидирующие позиции
-
"Интер" планирует сменить название и логотип клуба
-
Новичок "Спартака" Хендрикс раскрыл подробности первой встречи с Тедеско
-
Три европейских гранда поспорят за Бельерина