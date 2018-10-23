"Спартак" расстался с ещё одним тренером

Теги спартак москва

"Спартак" расстался с ещё одним тренером

Московский "Спартак" в своём официальном твиттере объявил об уходе из клуба тренера по реабилитации Диего Мантовани.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Итальянский физиотерапевт работал в команде с 2011 года.

"Благодарим Диего и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в публикации "красно-белых".

Напомним, что в понедельник "Спартак" также расстался с главным тренером Массимо Каррерой. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Рауль Рианчо.

Не пропустите: Во вторник состоится прощание Карерры с игроками "Спартака". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Жардим вернулся в "Монако"

Официально: Жардим вернулся в "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов