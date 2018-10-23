"Спартак" расстался с ещё одним тренером

Московский "Спартак" в своём официальном твиттере объявил об уходе из клуба тренера по реабилитации Диего Мантовани.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Итальянский физиотерапевт работал в команде с 2011 года.

"Благодарим Диего и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в публикации "красно-белых".

Напомним, что в понедельник "Спартак" также расстался с главным тренером Массимо Каррерой. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Рауль Рианчо.

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