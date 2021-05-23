"Спартак" расстался с коммерческом директором, который работал в клубе 6 лет
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Александр Атаманенко уходит с поста коммерческого директора "Спартака", сообщает пресс-аташе клуба Ярослав Кулемин.
Атаманенко занимал эту должность с 2014 по 2019 год, а до этого был генеральным директором "Донбасс-Арены", стадиона донецкого "Шахтера". В сентябре прошлого года функционер вернулся в "Спартак".
"Атаманенко принял решение уйти по собственному желанию, причина - переход в другой амбициозный проект", - заявил Кулемин.
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