"Спартак" расстался с коммерческом директором, который работал в клубе 6 лет

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"Спартак" расстался с коммерческом директором, который работал в клубе 6 летФото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Александр Атаманенко уходит с поста коммерческого директора "Спартака", сообщает пресс-аташе клуба Ярослав Кулемин.

Атаманенко занимал эту должность с 2014 по 2019 год, а до этого был генеральным директором "Донбасс-Арены", стадиона донецкого "Шахтера". В сентябре прошлого года функционер вернулся в "Спартак".

"Атаманенко принял решение уйти по собственному желанию, причина - переход в другой амбициозный проект", - заявил Кулемин.

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