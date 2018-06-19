"Спартак" расстался с нападающим

Теги спартак москваденис давыдов

"Спартак" расстался с нападающим

Нападающий московского "Спартака" Денис Давыдов перешел в "Спартак" из Юрмалы, сообщают российские СМИ.

Латвийский клуб арендовал футболиста до конца этого года.

В минувшем сезоне 23-летний Давыдов провел "Спартак" всего 1 матч. Также на его счету 21 поединок за "Спартак-2" в ФНЛ, в котором он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: ЦСКА определился с соперниками на первом тренировочном сборе. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов