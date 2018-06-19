"Спартак" расстался с нападающим

Нападающий московского "Спартака" Денис Давыдов перешел в "Спартак" из Юрмалы, сообщают российские СМИ.

Латвийский клуб арендовал футболиста до конца этого года.

В минувшем сезоне 23-летний Давыдов провел "Спартак" всего 1 матч. Также на его счету 21 поединок за "Спартак-2" в ФНЛ, в котором он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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