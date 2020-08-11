"Спартак" расстался с одним из селекционеров

Глава селекционного отдела "Спартака" покинул клуб, утверждает Sport24.

Команду покинул Антон Чистяков, который пришел в московский клуб при экс-генеральном директоре клуба Томасе Цорне.

В "Спартаке" специалист работал с 5 февраля 2020 года. Ранее он на протяжении 7 лет входил в тренерский штаб ЦСКА.

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