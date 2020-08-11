"Спартак" расстался с одним из селекционеров
Глава селекционного отдела "Спартака" покинул клуб, утверждает Sport24.
Команду покинул Антон Чистяков, который пришел в московский клуб при экс-генеральном директоре клуба Томасе Цорне.
В "Спартаке" специалист работал с 5 февраля 2020 года. Ранее он на протяжении 7 лет входил в тренерский штаб ЦСКА.
Не пропустите: Испанское издание Marca обратило внимание на угрозы Федуна снять "Спартак" с чемпионата| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Дзюба опередил Халка по числу результативных действий за "Зенит"
-
"Спартак" определился с новым главой селекционного отдела
-
Лионель Месси сможет сыграть в матче с "Баварией"
-
1
В "Спартаке" ответили на слухи о возможной отставке Доминико Тедеско
-
"Зенит" уверенно обыграл "Ротор" в первом матче РПЛ
-
"Спартак" расстался с одним из селекционеров
-
"Торпедо" раскрыло детали клубного бюджета на сезон-2020/21
-
Избитый Широковым судья подал заявление в полицию
-
Гогуа вошел в историю "Ротора"
-
"Химки" ведут переговоры с Рыковым и Кверквелией
-
Испанское издание Marca обратило внимание на угрозы Федуна снять "Спартак" с чемпионата
-
Уткин: "Широков - давно говна кусок"
-
Ибрагимович продемонстрировал трюк, пока отдыхал на море
-
Глушаков может продолжить карьеру в "Химках"
-
Радимов: "Широкова есть за что осуждать. Другое дело, чтобы он осознал, тогда критика будет мягче"
-
Дзюба, Азмун и Малком - в старте "Зенита" на матч с "Ротором"
-
1
Федун требовал от Дюкова уволить главу проекта VAR в России
-
Газизов - об объяснениях Казарцева и Еськова: "Они только больше меня запутали"
-
1
Месси купил в Милане дом недалеко от офиса "Интера"
-
"Тамбов" арендовал у "Краснодара" форварда Онугху
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22