"Спартак" расстался с Понсе

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"Спартак" расстался с Понсе

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе перешел в "Эльче", сообщается на официальном сайте "красно-белых".

Испанский клуб арендовал футболиста на полгода с правом выкупа, которое может стать обязательным при наступлении определенных обстоятельств.

24-летний Понсе выступал за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за клуб 73 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Ньюэллз Олд Бойз", "Рому", "Гранаду", "Лилль" и АЕК.

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