"Спартак" расстался с Понсе
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе перешел в "Эльче", сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Испанский клуб арендовал футболиста на полгода с правом выкупа, которое может стать обязательным при наступлении определенных обстоятельств.
24-летний Понсе выступал за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за клуб 73 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Ньюэллз Олд Бойз", "Рому", "Гранаду", "Лилль" и АЕК.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
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|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
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|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14