"Спартак" расторг контракт с немецким защитником, которого привез Цорн

Московский "Спартак" досрочно расторг контракт с немецким защитником Малкольмом Баду, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, стороны согласовали разрыв контракта, который действовал до лета 2022 года.

Баду перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Вольфсбурга" за 75 тысяч евро. Инициатором трансфера был бывший генеральный директор московского клуба Томас Цорн.

23-летний Баду играл только за "Спартак-2", провел 24 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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