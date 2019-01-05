"Спартак" расторг контракт с Самедовым

1 Теги спартак москваалександр самедов

"Спартак" расторг контракт с Самедовым

Сегодня, 5 января, "Спартак" расторг контракт с полузащитником Александром Самедовым. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

"ФК "Спартак-Москва" благодарит Александра Самедова за годы, проведенные в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Самедов - воспитанник красно-белого клуба. Он дебютировал в составе первой команды в ноябре 2002 года.

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